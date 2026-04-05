Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça İlçe Yönetim Kurulu seçimleri, Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yaşanan gergin anlarla başladı.

Seçim öncesinde söz almak isteyen Foça’da yaşayan Hakan Doğanay, derneğin eski yöneticileri ve belediye yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmak istedi. Ancak Doğanay’ın konuşmasına izin verilmemesi üzerine salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Doğanay, görevliler tarafından salon dışına çıkarıldı.

Yaşananlara salonda bulunan Saniye Bora Fıçı sert tepki gösterdi. Olay sırasında oldukça sinirlenen Fıçı’nın, “Beni bırak, beni bırak! Atatürk’ün Düşünce Derneği bu. Pislikler! Müsaade etmeyecek misiniz?” sözleri salonda yankılandı. Başkan Fıçı’nın tepkisi, katılımcılar arasında hem şaşkınlık hem de gerginliğe neden oldu.

Salon kısa süreliğine karışırken, bazı üyeler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan tartışmanın ardından ortamın yatışmasıyla birlikte seçim süreci yeniden başlatıldı.