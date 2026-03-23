Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in ilçesi Aliağa, bugünlerde spor dünyasında yetiştirdiği genç bir yeteneğin başarılarıyla çalkalanıyor. Henüz 7 yaşındayken meşin yuvarlağın peşinden koşmaya başlayan Açelya Nomak, gösterdiği üstün azim ve kararlılıkla Kadın Futbol Süper Ligi’nin ve ay-yıldızlı formanın vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırdı. Kariyer basamaklarını tırnaklarıyla kazıyarak çıkan Nomak, yerel sahalardan Avrupa arenasındaki zirve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken, başarısının sırrını Aliağa’da atılan o sağlam temellere bağlıyor. Altay Spor Okulu çatısı altında Necdet ve Hakan hocaların rehberliğinde futbolun alfabesini öğrenen genç yıldız, çocukluk hayallerini bugün profesyonel sahnelere taşımış durumda.

Süper Lig sahnesinde 15 yaşında bir genç yetenek

Açelya Nomak’ın futbol kariyerindeki en keskin dönemeçlerden biri, okul yıllarında beden eğitimi öğretmenleri Nesil ve Murat hocaların dikkatini çekmesiyle başladı. Yeteneği keşfedilen genç sporcu, rotasını Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı’na kırdı. Burada sergilediği performansla adeta bir peri masalına imza atan Açelya, sadece iki antrenman gibi kısa bir sürede teknik heyeti kendine hayran bırakarak A takıma yükselmeyi başardı. Henüz 15 yaşındayken Türkiye’nin en üst ligi olan Süper Lig’de forma giyme şansı bulan Nomak, o dönem ligin en genç oyuncularından biri olarak kayıtlara geçti. Konak formasıyla Türkiye ikinciliği gibi önemli bir başarıya ortak olan genç futbolcu, sergilediği klasla Milli Takım kurmaylarının da radarına girmeyi başardı.

Şampiyonluklar ve Ay-Yıldızlı formayla gelen başarılar

Kariyer yolculuğuna Bornova Hitab Spor’da devam eden başarılı krampon, burada takımıyla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig’e yükselme sevincini yaşadı. U17 ve U19 Kadın Milli Takımı kadrolarının değişmez parçası haline gelen Açelya Nomak, yeteneğini İstanbul sınırlarına da taşıdı. İstanbul temsilcisi Telsiz Spor’da forma giyerek ilk kez şehir dışı deneyimi yaşayan genç yıldız, sadece yerel liglerde değil, uluslararası müsabakalarda da Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Ay-yıldızlı formayı terlettiği her maçta Aliağa’dan gelen o hırslı ruhu sahaya yansıtan Nomak, kritik müsabakalarda aldığı sorumluluklarla dikkatleri üzerine topladı.

Her gün 4 saatlik yolculuk ve bitmeyen tutku

Başarıya giden yolun gül bahçelerinden geçmediğini her fırsatta hatırlatan Açelya Nomak, kariyerinin en meşakkatli dönemlerini büyük bir açık yüreklilikle paylaşıyor. Aliağa ile İzmir arasındaki mesafeyi futbol aşkıyla aşan genç oyuncu, antrenmanlara katılabilmek için her gün gidiş-dönüş toplam 4 saatini yollarda geçirdiğini belirtiyor. Bu zorlu sürecin kendisini fiziksel ve zihinsel olarak daha dayanıklı hale getirdiğini ifade eden Nomak, temel eğitimini aldığı Aliağa’nın kendisi için bir okul niteliği taşıdığını vurguluyor. O yollarda geçen her dakikanın, bugün giydiği milli formanın ağırlığını daha iyi anlamasını sağladığını dile getiriyor.

Yeni hedef Fatih vatanspor ve Avrupa rüyası

Günümüzde İstanbul’un köklü ekiplerinden Fatih Vatanspor bünyesinde Süper Lig mücadelesine devam eden Açelya Nomak, aynı zamanda U19 Kadın Milli Takımı kampında yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Önümüzdeki günlerde Arnavutluk’ta düzenlenecek olan milli maçlar için hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu, çıtayı her geçen gün daha da yükseğe koyuyor. En büyük arzusunun Türkiye’yi küresel çapta en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen Nomak, kariyerini Avrupa’nın dev kulüplerinde sürdürerek Türk kadınının futbol branşındaki gücünü tüm dünyaya kanıtlamayı hedefliyor.

