Son Mühür / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Karabağlar ilçesi Adnan Süvari Mahallesi’nde yükseköğretim ve özel eğitim alanlarının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğini onayladı. Buna göre; 2373 ada 13, 23, 32 parseller ile 2376 ada 1 parseli kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri uygun bulundu.

İmar planları askıya çıkarıldı

Onaylanan Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı paftaları, 12 Kasım – 11 Aralık 2025 tarihleri arasında bir ay süreyle İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Vatandaş, bu süre içinde planlara itiraz edebilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi faaliyet gösteriyor

Plan değişikliğiyle birlikte, söz konusu bölge “Üniversite (Yükseköğretim Alanı)” ve “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak yeniden düzenlendi. Mevcut durumda, 2373 ada 13 ve 23 parsellerde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin intifa hakkı ile kullandığı vakıf mülkiyetindeki taşınmazlarda üniversite faaliyetleri yürütülüyordu. 2373 ada 32 ve 2376 ada 1 parsellerde ise vakıf tarafından özel eğitim ve yurt hizmetleri sürdürülüyor.

‘Uyumsuzluk ortadan kaldırılacak’

Yetkililer, mevcut yapılaşmanın mülkiyet sınırları ile uyumsuzluk gösterdiğini, yeni plan değişikliğinin bu durumu ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti. Buna göre, vakıf mülkiyetinde kalan parsellerde ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim hizmetleri devam ederken, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne tahsisli alanlarda yükseköğretim faaliyetleri sürdürülecek. Planlama alanında mevcut yollar ve imar hatları korunurken, mülkiyet durumuna göre eğitim ve yükseköğretim alanları yeniden tanımlandı.