Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Emrez Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan incelemelerde Ö.Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu nitelikli sentetik ecza sattığı yönünde güçlü delillere ulaşıldı.

Eve operasyon düzenlendi

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama izninin ardından ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan detaylı aramalarda, 51 kutu içerisinde toplam 2 bin 550 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aynı adreste 1 adet ruhsatsız pompalı tüfeğin de bulunması, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Uyuşturucu piyasaya sürülmeden yakalandı

Ele geçirilen sentetik hapların, piyasaya sürülmeye hazır halde bulunduğu ve özellikle gençleri hedef aldığı değerlendiriliyor.

Emniyet kaynakları, operasyonun olası birçok bağımlılık vakasının ve suç zincirinin önüne geçtiğine dikkat çekti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından yasal süreç başlatıldı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği öğrenildi.