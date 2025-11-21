Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin uygulamalı ana sınıfı öğrencileri, “Eğitimde Ailenin Gücü” projesi kapsamında aileleriyle birlikte mutfak atölyesi etkinliğinde bir araya geldi. Minikler turşu kurdu, gözleme açtı ve mantı yaptı; aileleriyle birlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de pratik becerilerini geliştirdi.

Aile katılımı eğitimi destekliyor

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, aile fertleriyle birlikte mutfak tezgahında çeşitli tarifler denedi. Veliler, çocukların öğrendiklerini evde de tekrar ederek mutfak becerilerini pekiştirmelerini sağladı.

Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmeni ve aynı zamanda uygulamalı ana sınıf öğrencisi Toprak Efe Yıkılmaz’ın babası Serdal Yıkılmaz, etkinlikle ilgili olarak, “Oğlum okulda öğrendiklerini evde de denemek istiyor. Hamur işleriyle ilgilenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu tür aktiviteler hem çocuklarla iletişimimizi güçlendiriyor hem de onların öğrenme süreçlerini hızlandırıyor” dedi.

Toprak Efe Yıkılmaz ise, “Babamla birlikte okula geldik. Şimdi çeşitli yemekler yapıyoruz ve güzel müzikler eşliğinde vakit geçiriyoruz. Evde de aileme yardım ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için hem eğlence hem öğrenme

Ana sınıfı öğrencisi Ali Yorçu’nun annesi Gülin Yorçu, etkinliğin aile katılımıyla gerçekleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Çocuğumuzla birlikte vakit geçirmek ve mutfakta bir şeyler üretmek keyifli bir deneyim oldu. Ali okulda öğrendiklerini evde de deniyor ve bize yardım etmek istiyor” dedi.

Buğçe Başer (5) ise gözleme yapmayı öğrendiğini belirterek, “Etkinliğe Aylin teyzemle katıldım. Pişirdiğim gözlemeyi ona ikram edeceğim. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum” ifadelerini kullandı. Nil Şura Yağcı (5) de oklava ile hamur açmayı öğrendiğini belirterek etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimde aile rolü vurgulandı

Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Gülcan, ailelerin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Bu etkinlikle öğrenci ve aileyi bir araya getirerek üretken, paylaşımcı ve iş birliği odaklı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefledik. Amacımız, yetkin ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek. Okulumuz sadece akademik değil, aynı zamanda yaşam becerileri kazandıran bir eğitim sunuyor” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin önemine değinerek, “İzmir genelinde hayata geçirdiğimiz projelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Mutfak atölyesi de aileleri ve öğrencileri bir araya getiren örnek bir uygulama oldu. ‘Ailemle Sağlıklı Lezzetler’ kitapçığı, bu değerlerin kalıcılığını sağlayacak önemli bir kaynak olacak” ifadelerini kullandı