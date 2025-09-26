İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Çeşme-İzmir Otoyolunun kritik bir noktasında yer alan yol ayrımında meydana gelen trafik kazası, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, 16 AIY 537 plakalı ve sebze yüklü kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şiddetli bir şekilde yol kenarındaki otoyol bariyerlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç adeta hurdaya dönerken, sürücü ile birlikte M.O. ve M.G. isimli yolcular kamyonetin metal yığınları arasında sıkıştı. Olayın hemen ardından yoldan geçmekte olan duyarlı vatandaşlar, durumu fark ederek ilk yardım çabalarına başladı ve hemen acil durum ekiplerine haber verdi.

Kurtarma operasyonu ve yaralıların durumu

Kaza ihbarının alınması üzerine olay yerine hızla intikal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zamanla yarışarak titiz bir kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye personelinin yoğun gayreti ve vatandaşların da destek vermesiyle, kamyonette sıkışan üç yaralı, kesici ve ayırıcı aletler kullanılarak dikkatli bir şekilde bulundukları yerden çıkarıldı. Aynı zamanda bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi kaza mahallinde uyguladı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen sürücü başta olmak üzere, diğer iki yaralı M.O. ve M.G., daha ileri tetkik ve tedavi süreçleri için hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Hastane kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğer yaralıların durumlarının stabil olduğu ancak kapsamlı bir takibe alındığı ifade edildi.

Otoyolda trafik durdu

Kaza anında kamyonetin kasasında bulunan çok miktarda sebze, çarpışmanın şiddetiyle otoyolun geniş bir alanına saçıldı, bu durum kaza yerinde büyük bir karmaşa yarattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın nedenini kesinleştirmek üzere detaylı çalışmalar yürütürken, karayolları ve trafik denetleme ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yolun temizlenmesi ve kamyonetin çekilmesi süresince Çeşme-İzmir Otoyolu'nun Gaziemir ayrımında trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın oluşturduğu yoğunluk, özellikle sabah saatlerinde işine yetişmeye çalışan sürücüler için önemli bir zaman kaybına neden oldu. Yetkililer, sürücüleri bu tür yol ayrımlarında ve otoyol şerit geçişlerinde aşırı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı. Kaza ile ilgili soruşturma polis tarafından titizlikle sürdürülüyor.