İzmir’in Menderes ilçesinde iki kız kardeşin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın ardından firari durumda olan ikinci şüpheli de jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza 6 Şubat akşamı meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat akşam saatlerinde seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Tenha bir bölgede meydana gelen kazada araçta bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi Balım T. (16) hayatını kaybetti.

Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı iddia edildi

Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33)’nin, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir şüpheli teslim oldu, cenazeler bulundu

Kazanın ertesi sabahı D.Y.’nin kendi isteğiyle karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. D.Y.’nin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler, Nergiz T.’nin cansız bedenine araç içerisinde ulaştı.

Kardeşi Balım T.’nin cenazesi ise aynı gün saat 11.00 sıralarında vatandaşlar tarafından dere kenarında bulundu.

Firari şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında firari olan T.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı. Böylece kazayla bağlantılı iki şüpheli de jandarma kontrolüne alınmış oldu.

“Araç köprü üzerinde kaydı” savunması

Gözaltındaki D.Y.’nin ilk ifadesinde, seyir halindeyken aracın köprü üzerinde kazaen kaydığını ve bu nedenle dere yatağına düştüklerini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilecek

Jandarmadaki işlemleri devam eden iki şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturmanın ise tüm yönleriyle sürdüğü kaydedildi.