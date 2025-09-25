TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig kulüplerinden Göztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 620 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, haftanın en yüksek yaptırımı olarak dikkat çekti.

Taraftar kartlarına bloke kararı

Kurul ayrıca Göztepe taraftarlarının da aralarında bulunduğu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Antalyaspor ve Kocaelispor’a ait bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti. Bu karar doğrultusunda, ilgili taraftarlar bir süre maçlara giriş yapamayacak.

Diğer kulüplere verilen cezalar

PFDK kararları kapsamında Süper Lig’den Kocaelispor 220 bin, Fenerbahçe ise 160 bin lira para cezası aldı. Ayrıca Kasımpaşa forması giyen Cafu, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alırken, 53 bin 500 lira da para cezasına çarptırıldı.

1. Lig kulüplerine yaptırımlar

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’e 220 bin, Sakaryaspor’a 165 bin, Boluspor’a 110 bin ve Hatayspor’a 27 bin lira para cezası verdi.

