Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısının dördüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda başkanlıktan gelen 11 önerge, 31 komisyon raporu yarım saatte görüşüldü ve meclis toplantısı sakin bir şekilde bitti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BAYRAKLI’DAKİ SPOR TESİSLERİ İÇİN TAHSİS KARARI

Bayraklı ilçesindeki spor tesislerinin kullanımına ilişkin önemli bir kararı görüştü. Cengizhan Mahallesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ord. Prof. Ekrem Akurgal Çok Amaçlı Spor Salonu ile Halı Saha Tesisi ve Halı Saha Hizmet Binası’nın Bayraklı Belediyesi’ne tahsis edilmesine yönelik gündem maddesi, meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Görüşmelerin ardından önerge oy birliği ile bütçe komisyonuna sevk edildi. Böylece iki belediye arasında hazırlanacak tahsis protokolünün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi komisyonda değerlendirilecek.

BUCA ONAT TÜNELİ ÇEVRESİNDEKİ RİSKLİ YAPILAR İÇİN OY BİRLİĞİYLE KAMULAŞTIRMA KARARI

Öte yandan diğer gündem maddesi olan Buca Onat Tüneli çevresinde tünel inşaatı nedeniyle zarar gördüğü belirtilen ve can,mal güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilen yapıların belediye tarafından satın alınmasına yönelik önergeyi görüşüldü. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Tünel inşaatı aksına 250 metre mesafedeki riskli yapılarda yaşayan yurttaşların mağduriyeti giderilecek ve kamulaştırma süreci başlayacak.

11 İLÇENİN BÜTÇESİNE OY BİRLİĞİ

Buca, Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Balçova, Gaziemir, Kemalpaşa, Seferihisar, Güzelbahçe, Karaburun ilçelerinin 2026 mali yılı için hazırlanan bütçeler oy birliği ile kabul edildi.