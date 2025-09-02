Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu ÇİBEM’de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 3 Eylül Çarşamba günü tamamlanacak seviye belirleme sınavlarıyla başladı. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilecek.

Ders programı gruplara göre hazırlandı

ÇİBEM’de ders programı öğrenci gruplarına göre planlandı. Hafta içi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri LGS grubu derslere katılacak. 12. sınıf öğrencileri haftada 15 saat, mezun öğrenciler ise haftada 20 saat YKS hazırlık eğitimi alacak. 5, 6 ve 7. sınıflar için haftada 6 saatlik program uygulanacak. Müfredatta matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe ve İngilizce dersleri yer alıyor.

Ücretsiz rehberlik ve deneme sınavları

ÇİBEM’de derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleri ve deneme sınavları da ücretsiz sunuluyor. 5, 6 ve 7. sınıflara 8 sıralı deneme yapılırken, LGS ve YKS gruplarına 8 sıralı deneme sınavına ek olarak 12 genel deneme uygulanacak.

Uzman kadro ile eğitim

Sadece Çiğli’de ikamet eden veya ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin faydalanabildiği ÇİBEM’de bu yıl 29 öğretmen ve 2 idareci görev yapıyor. Merkez, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedeflerken, ailelere de ekonomik anlamda katkı sağlıyor.

Başkan Yıldız: ''Çocuklarımızın eğitimine yatırım, geleceğe yatırımdır”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatına katkı sunmak oldu. ÇİBEM, fırsat eşitliğinin, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın en somut örneklerinden biridir. 29 öğretmenimizle bu yıl 850 evladımıza dokunacağız. Onların sınavlardaki başarılarının yanı sıra hayata donanımlı bireyler olarak hazırlanması bizim için en büyük mutluluktur” dedi.