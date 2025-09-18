Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Bölgesi’ndeki cemiyet başkanları gazeteciliğin sorunları ve dijital dönüşüm üzerine fikir alışverişinde bulundu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren gazeteciler cemiyetleriyle bir araya geldi.

İGC Başkanı Dilek Gappi, Genel Sekreter Reşat Yörük, Sayman Tolga Albay ve Dijital Medya Danışmanı Levent Özen’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Anadolu Basın Birliği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Sarlık, Uşak Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Hüsnü Kazım Özler, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Yılmaz ve cemiyet yöneticileri katıldı.

Gazeteciliğin sorunları ve dijitalleşme konuşuldu

Buluşmada gazetecilik mesleğinin güncel sorunları, dijital dönüşüm süreci ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, mesleğin geleceği ve basın örgütlerinin dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

“Ege’de güç birliği yapmalıyız”

Toplantıda konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, gazeteciliğin emek yoğun ama karşılığını az veren bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Her bölge kendi içinde sorunlara çözüm üretme kabiliyetini artırmalı. Ana meselelerde ortak çözümler geliştirmek için bu buluşmalar gerekli. İGC olarak dijital danışmanlıkta da destek vermeye hazırız. Bu işi doğru yapan örgütler ve meslektaşlarımızla daha sık bir araya gelmeliyiz. Ege Bölgesi olarak mutlaka güç birliği yapmalıyız” dedi.