Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi, İzmir’deki belediyelere bağlı Kadın Danışma Merkezi yöneticilerini “Kadına Şiddetle Mücadelede İşbirliğinin Artırılması Toplantısı” kapsamında ağırladı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından organize edilen toplantı, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

27 Belediyeden katılım

Toplantıya İzmir’in 27 farklı belediyesinden temsilciler katıldı. Kadın danışma merkezlerinin yürüttüğü çalışmalar, kadınlara yönelik sosyal, psikolojik ve hukuki destekler ile şiddetle mücadelede uygulanacak önleyici politikalar gündeme alındı.

Sunumlarla deneyim paylaşımı

Program, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin danışma merkezlerinin işleyişi, standartları ve ihtiyaç analizlerini içeren sunumuyla başladı. Ardından ilçe belediyelerinden gelen temsilciler kendi projelerini aktardı. Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Pektopal da kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik hayata geçirilen projeleri içeren bir sunum yaptı.

Ortak sorumluluk vurgusu

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumların değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Katılımcılar, kadın sorunlarının çözümü için topyekûn mücadele çağrısı yaptı.