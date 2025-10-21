Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), suikast sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı ölümünün 26’ncı yılında saygı ve özlemle andı. Cemiyet, “Kışlalı’nın düşünceleri ve Cumhuriyet’e olan inancı, bizlere daima yol göstermeye devam edecek” mesajını paylaştı.

Aydınlanmanın simgesi Kışlalı’ya saygı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu, Türk basın ve siyaset tarihinin önemli ismi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın 26. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Açıklamada, Kışlalı’nın laik, demokratik ve çağdaş Türkiye ideali uğruna verdiği mücadelenin unutulmadığı vurgulandı.“Laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye ideali uğruna yaşamını adayan Prof. Dr. Kışlalı, düşüncelerini kaleminin gücüyle savunmuş; bilimin, aklın ve özgür basının yolundan hiç ayrılmamıştır.”

Cumhuriyet’in değerlerini kararlılıkla savundu

İGC açıklamasında, Kışlalı’nın Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığının kuşaklara ilham verdiği ifade edildi: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in değerlerini kararlılıkla savunan duruşu, hem akademide hem de basında kuşaklara ilham olmayı sürdürmektedir.”

“Kışlalı’nın fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”

Cemiyet, hain bir suikast sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın fikirlerinin, Cumhuriyet’e inancı ve eserlerinin bugün hâlâ yol gösterici olduğuna dikkat çekti. “Hain bir bombalı saldırı sonucu yitirdiğimiz Prof. Dr. Kışlalı’nın fikirleri, eserleri ve Cumhuriyet’e olan inancı bizlere daima yol göstermeye devam edecektir. Onun nezdinde, çağdaş, özgür ve demokratik bir Türkiye yolunda canlarını feda eden tüm aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.”