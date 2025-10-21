Son Mühür/Merve Turan- Türkiye’nin ilk gıda mühendisliği programı olarak kurulan Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 50. kuruluş yılını kapsamlı bir törenle kutladı. Etkinlik, Mühendislik Fakültesi Turgut Yazıcıoğlu Konferans Salonu’nda başladı ve bölüm bahçesinde düzenlenen programlarla devam etti.

Törene EÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkin Şengün, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özge Andiç Çakır ve Doç. Dr. Gözde Ertekin, Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurcan Koca, akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarında akademik birikim ve başarılar öne çıktı

Tören, açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda bölümün 50 yıllık akademik ve bilimsel birikimi, elde edilen başarılar ve geleceğe yönelik hedefler aktarıldı. Sektör temsilcilerine plaket takdim edilirken, Ege Üniversitesi’nin gıda alanındaki yetkinliği vurgulandı. Konuşmaların ardından katılımcılar, ellerinde bayraklarla coşkulu bir kortej oluşturarak Mühendislik Fakültesi’nden Gıda Mühendisliği Bölümü’ne yürüdü.

“Gıda stratejik bir güç”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlkin Şengün, bölümün başarılarını değerlendirerek, “Bugün, Gıda Mühendisliği Bölümümüzün 50. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bölümümüz, güçlü akademik kadrosu, kapsamlı laboratuvar altyapısı, pilot tesis imkanları ve sanayi ile kurduğu iş birlikleri sayesinde eğitim ve araştırmada örnek bir konumdadır” dedi.

Prof. Dr. Şengün ayrıca, EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nün uluslararası sıralamalarda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bugünün dünyasında gıda, stratejik bir güçtür. Bu gücü doğru yönetmek, bilim ve etik anlayışını bir arada taşıyan uzman mühendisler yetiştirmekle mümkündür. Mezunlarımız, akademide, sanayide ve araştırma merkezlerinde elde ettikleri başarılarla üniversitemizi temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bölüm Başkanı: “Eğitim süreçlerini geleceğe taşıyoruz”

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurcan Koca, etkinlikte yaptığı konuşmada eğitim kalitesini artırmak ve sektörle iş birliğini güçlendirmek için yürütülen çalışmalara değindi.

Prof. Dr. Koca, “Ülkemizin ilk Gıda Mühendisliği bölümü olarak 50. yılımızı kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bölümümüz, 1970’lerde kurulduğundan bu yana mühendislik, teknoloji ve gıda güvenliğini bir araya getiren bütünsel bir disiplin kimliği kazandı. Bugün, döngüsel ekonomi ve veri bilimi gibi küresel yaklaşımları eğitim programımıza entegre ederek öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Koca ayrıca, mentorluk programları, gerçek sanayi problemlerinin çözümü ve uzun dönem staj imkânları gibi uygulamaların öğrencilerin sektöre adaptasyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

Etkinlik, müzik dinletisiyle son buldu

Kutlamalar, Gıda Mühendisliği Bölümü bahçesinde gerçekleştirilen müzik dinletisiyle sona erdi. Etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar arasında büyük ilgi gördü.