Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gayrimenkul sektörünün nabzını tutan 2025 yılı Aralık dönemi Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelindeki konutların nitelik değişimlerinden arındırılarak hesaplanan fiyat hareketlerine göre, İzmir’deki mülk değerleri yıllık bazda belirgin bir artış kaydetse de aylık bazda sınırlı bir gerileme yaşadı. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği veriler, konut piyasasının nominal değer kazancını koruduğunu ancak enflasyondan arındırılmış reel rakamlarda bir miktar geri çekilme olduğunu ortaya koydu.

İzmir’de aylık duraklama ve yıllık değer kazancı

Ege’nin incisi İzmir’de konut piyasası, Aralık ayı itibarıyla durağan bir seyir izledi. Açıklanan istatistiklere göre İzmir’de konut fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında cüzi bir düşüş gösterdi. Bu aylık ivme kaybına rağmen, yıllık perspektiften bakıldığında İzmirli konut sahiplerinin yüzü gülmeye devam etti. Kentteki konut fiyatları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 oranında nominal bir yükseliş kaydederek Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi.

Türkiye genelinde endeks 204,5 seviyesine ulaştı

Ülke sathındaki genel tabloya bakıldığında, Konut Fiyat Endeksi’nin Aralık 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artışla 204,5 birim seviyesine tırmandığı görülüyor. Yıllık bazda yüzde 29,0 oranında bir nominal artış yaşanmış olsa da paranın satın alma gücü ve enflasyon verileri işin içine girdiğinde, reel anlamda konut fiyatlarının yüzde 1,4 oranında azaldığı hesaplandı.

Ankara zirvede İstanbul ve İzmir takipte

Üç büyükşehir arasındaki kıyaslamada Ankara, yüzde 34,9’luk yıllık artış oranıyla listenin en başında yer alarak diğer metropolleri geride bıraktı. İstanbul ise yıllık yüzde 28,5’lik bir artışla İzmir ve Ankara’nın gerisinde kalarak en düşük yükselişi kaydeden ana kent oldu. İstatistiki Bölge Birimleri bazında yapılan incelemeler, Türkiye’nin en yüksek yıllık artışının Ankara bölgesinde yaşandığını, buna karşın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı kapsayan Trakya hattının yüzde 22,1 ile en düşük yıllık artışı tecrübe ettiğini gösteriyor. Aylık bazda ise İstanbul ve Ankara, İzmir’e benzer şekilde yüzde 0,2’lik hafif bir geri çekilme yaşayarak yılı kapattı.