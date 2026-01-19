Son Mühür - Ege Finans Derneği (EFD), kuruluşunun 13’üncü yılını Kordon Otel’de düzenlenen özel organizasyonla kutladı. Finans dünyasının İzmir’deki temsilcilerini bir araya getiren geceye EFD ve Genç EFD üyeleri yoğun katılım sağladı.

Etkinlikte derneğin gelecek dönem vizyonu, finansal okuryazarlık çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri paylaşıldı.

Dumlu: “Toplumsal etki alanı genişletildi”

Açılış konuşmasını yapan Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taner Dumlu, 2025 itibarıyla derneğin toplumsal etki alanının daha da genişletildiğini ifade etti. Dumlu, “EFD olarak 13 yılı geride bırakmanın gururu paylaşıldı. Finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine yayılması temel öncelik olarak belirlendi. 2025 yılında burs verilen öğrenci sayısı 10’a çıkarıldı. Genç EFD üyelerinin sektöre daha donanımlı şekilde kazandırılması için yeni projeler üretildi” dedi.

Grönland küresel gündemin merkezinde

Gecenin dikkat çeken bölümünde İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, “Grönland’ın stratejik önemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Küçüközmen, Grönland’ın yalnızca buzullardan ibaret bir coğrafya olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Adanın kritik mineraller, nadir toprak elementleri, enerji kaynakları ve dünyanın en büyük, en saf tatlı su rezervlerinden birine sahip olduğuna dikkat çekti.

İçme suyu yeni stratejik güç unsuru

Prof. Dr. Küçüközmen, küresel rekabetin yalnızca enerji ve teknoloji üzerinden yürütülmediğini belirterek, nitelikli içme suyunun 21’inci yüzyılın en stratejik kaynaklarından biri haline geldiğini ifade etti.

Grönland’daki buzulların milyonlarca yılda oluşmuş, içilebilir nitelikte tatlı su barındırdığını belirten Küçüközmen, iklim kriziyle birlikte su güvenliğinin ülkeler açısından bir ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü kaydetti.

“Grönland’daki tatlı su rezervleri teorik olarak dünyanın içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek ölçektedir. Son yıllarda yaşanan kuraklıklar ve su kesintileri, suyun artık stratejik bir varlık olduğunu net biçimde ortaya koydu. Gelecekte ülkeler petrol için değil, içilebilir suya erişim için rekabet edecek” ifadelerini kullandı.

Jeopolitik bilardo masası

ABD, Rusya ve Çin’in Grönland çevresinde artan askeri, ekonomik ve diplomatik faaliyetlerinin tesadüf olmadığına işaret eden Küçüközmen, bu bölge üzerindeki hâkimiyet mücadelesinin önümüzdeki on yılların en önemli jeopolitik kırılma alanlarından biri olacağını vurguladı.

“Grönland bugün sessiz bir coğrafya gibi görünse de, geleceğin en büyük ekonomik ve siyasi mücadelelerinden biri bu bölgede yaşanacaktır. Çünkü burada yalnızca madenler değil, dünyanın geleceğini belirleyecek nitelikte içme suyu kaynakları bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Küçüközmen, her hamlede yer değiştiren bilardo toplarına benzer bir küresel dengeden söz ederek belirsizlik ortamında öngörü ve analiz gücünün kritik önem taşıdığını dile getirdi.