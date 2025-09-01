Normalde daha fazla takımla oynanması beklenen ligde, bazı kulüplerin katılım sağlamaması ve resmi kararlarla faaliyetlerinin durdurulması sonucu toplam 46 takım mücadele edecek.

İzmir Gençlik Merkezleri Spor Kulübü (İZGEM) ile Gümüldürspor lige katılmadı. Ayrıca Gaziemir Onur Spor ve K. Çiğli Yenimahalle, 7405 Sayılı Kanun gereği Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ligden çıkarıldı.

Grupların dağılımı

Bu yıl İzmir Süper Amatör Lig, 4 grupta 9 takım ve 1 grupta 10 takım olacak şekilde düzenlendi. E Grubu’nda Çeşme Belediyespor ve İmren Alaçatıspor’un yanı sıra şu takımlar yer aldı:

Balçova Belediye Termal,

Güzelbahçe Belediyespor,

Güzelbahçe FK,

Yelkispor,

S.Ş. Seferihisarspor,

Özderespor,

Mesev Gençlik,

İzmir futbolunda rekabet kızışacak

E Grubu’nun, İzmir futbolunun köklü ve iddialı ekiplerini barındırması dikkat çekiyor. Çeşme Belediyespor ile İmren Alaçatıspor arasındaki derbi heyecanı şimdiden bölge futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Yerel takımlara büyük ilgi bekleniyor

İzmir’in amatör futboluna ilgisiyle bilinen taraftarlar, bu sezon da statlarda renkli görüntüler oluşturacak. Özellikle Çeşme ve Alaçatı derbilerinin yüksek seyirci ilgisiyle oynanması bekleniyor.