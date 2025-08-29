Son Mühür/Osman Günden-İzmir Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Mirası Gönüllüleri 2025 Kampanyasında Türkiye’yi temsil edecek. 1-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje, genç gönüllülerle Bergama’nın kültürel mirasını koruma ve tanıtma hedefiyle yürütülecek.

UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2025 Kampanyası

UNESCO’nun “Gelecek için Çalışmak” temasıyla düzenlediği Dünya Mirası Gönüllüleri Kampanyası’na bu yıl 41 ülkeden 89 miras alanı seçildi. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, Türkiye’yi temsil eden alanlardan biri oldu ve hem ulusal hem de uluslararası kültürel miras değerini ön plana çıkardı.

Bergama’da Genç Gönüllülerle Kültürel Mirasın Korunması

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje; İzmir Valiliği, Bergama Kaymakamlığı, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bergama Müze Müdürlüğü, BERTO, UNESCO Alan Başkanlığı, Pergamon Kazı Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülecek.

Proje kapsamında 15-25 yaş arasında 50 öğrenci, Bergama’nın antik kenti, geleneksel el sanatları ve gastronomisini tanıyacak, uzmanlar ve yerel halk ile birlikte kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapacak.

Program 1 Eylül’de

Program 1 Eylül’de Bergama Asklepion Tiyatrosu’nda düzenlenecek resmi açılış ile başlayacak. Etkinlik süresince;

Tarihi alan gezileri

Kültürel miras sunumları ve atölyeler

Arasta Çarşısı, Gupse Bebek Müzesi ve Hacı Hekim Hamamı ziyaretleri

Öğrenme Çemberi ile akademik bilgilendirme

yer alacak. Ayrıca, kapanış etkinliğinde Sanat Sokağı’nda Bergama’nın halk oyunları, gastronomisi ve kültürel tanıtımı halka açık olarak sunulacak. Katılımcı gönüllüler sertifikalarını alacak.

Bergama’nın Kültürel Mirası ve Önemi

Bergama, Pergamon Antik Kenti’nden parşömene, geleneksel el sanatlarından özgün lezzetlere kadar çok katmanlı kültürel mirasıyla uluslararası düzeyde tanınıyor. UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri Kampanyası, Bergama’nın görünürlüğünü artırırken gençlerin kültürel miras bilincini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin Diğer Temsilcisi

Türkiye’yi kampanyada temsil edecek bir diğer alan ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Çatalhöyük Neolitik Alanı oldu.