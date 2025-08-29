Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bu yıl 94.kez kapılarını ‘Fuar Şehrin Kalbinde’ sloganıyla açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılış töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, alandaki çeşitli stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Tugay’dan festival ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özellikle gençler arasında son yıllarda giderek daha fazla ilgi gören hobi ve aktivite temalı BigBoyz Festivali’ni eşi Öznur Tugay ile birlikte ziyaret etti.

Festival alanında yoğun ilgi gören etkinliklerden biri dansçıların havuz başında gerçekleştirdiği gösteriler oldu. Tugay çifti, renkli anlara sahne olan performansları izledikten sonra stantları gezdi.

Stant sorumlularıyla sohbet eden Başkan Tugay, festivalin gençlere hitap eden yönlerini ve İzmir’deki kültürel yaşamı nasıl zenginleştirdiğini dinledi.Ziyaretin ardından Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Mogambo Şehir Kulübü’ne geçti. Burada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile de bir araya gelen başkanlar, kentlerin kültürel etkinlikleri üzerine sohbet etti.

AFAD standına ayaküstü selam

Başkan Tugay, festival turunun son bölümünde AFAD’ın standını da ziyaret etti. Görevlilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Tugay, ilerleyen günlerde daha kapsamlı bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek fuar alanından ayrıldı.