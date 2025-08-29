Son Mühür/ Emine Kulak - Türkiye’nin en köklü fuar organizasyonu olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 94'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Kültürpark’ta 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında sürecek olan fuar, sadece ticaret ve kültür değil, aynı zamanda sanat ve eğlencenin de merkezi oldu.

Fuarın ilk gününde, Çim Konserleri kapsamında sahneye çıkan Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatçı, kariyerinin en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla binlerce müzikseveri coşturdu.

Binlerce İzmirli Tek Ses Oldu

Kültürpark Çim Alanı’nı dolduran kalabalık, Candan Erçetin’in söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca sık sık alkışlarla tempo tutan İzmirli müzikseverler, sahnedeki coşkuya katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Sahne enerjisi ve dinleyiciyle kurduğu sıcak diyaloglarla tanınan Erçetin, İzmir’e duyduğu sevgiyi dile getirerek “Her fuarda sizlerle buluşmak benim için büyük mutluluk” sözleriyle izleyenlerden yoğun alkış aldı.