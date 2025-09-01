İzmir 94’üncü Enternasyonal Fuarı (İEF), dün gece ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’yi ağırladı. Binlerce İzmirlinin akın ettiği konserde, sevilen sanatçı unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmirlilerden yoğun ilgi

Kültürpark’ta gerçekleştirilen konser alanı, akşam saatlerinden itibaren dolup taştı. İzmirli müzikseverler, Tilbe’nin dillere pelesenk olmuş şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca cep telefonlarıyla çekim yapan hayranlar, o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

“İzmir’i çok seviyorum”

Sahnedeki enerjisi ve danslarıyla dikkat çeken Tilbe, hayranlarına sık sık seslendi. Daha fazla dans etmek istediğini ama yaşlandığını esprili bir dille dile getiren sanatçı, İzmirlilere şu sözlerle teşekkür etti:

“Ne güzel görünüyorsunuz. Maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel miyim? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir, İzmir’i çok seviyorum. Aslan memleketim, gönlümün yari İzmir.”

Dillerden düşmeyen şarkılarla coşku

Tilbe, kariyerinin en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Konser boyunca sık sık alkışlarla tempo tutuldu, şarkılara eşlik eden kalabalık Kültürpark’ta adeta koroya dönüştü.

Arkadaşının sırtına çıktı

Konser sırasında ilginç anlar da yaşandı. Seyircilerden biri, arkadaşının sahneyi daha iyi görebilmesi için eğilerek onu sırtına çıkardı.