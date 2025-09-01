Son Mühür- Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde isimlerinden Hakan Sabancı, ilişkilerini noktaladı.

Erçel, ayrılığın ardından sosyal medya hesabında Sabancı’ya ait tüm fotoğrafları kaldırarak iddiaları güçlendirdi.

Ayrılığın perde arkası: Evlilik krizi ve aile baskısı

İkilinin ayrılığına dair birçok iddia gündeme geldi. Çiftin özellikle evlilik konusunda anlaşmazlık yaşadığı, ayrıca Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığı öne sürüldü. Magazin kulislerinde dolaşan bir diğer iddia ise, ayrılığın ihanet sebebiyle gerçekleştiği yönünde oldu.

Hakan Sabancı’dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından ilk açıklama Hakan Sabancı’dan geldi. “Gel Konuşalım” adlı magazin programının sunucusu Ece Erken’e konuşan Sabancı, özel hayatıyla ilgili sınırlı bir yorumda bulundu.

"Aldatma söz konusu değil"

Sabancı, ayrılık söylentilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bu bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil.”