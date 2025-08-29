Son Mühür- Vali Elban, mesajında 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin azmini, cesaretini ve vatan sevgisini tüm dünyaya kanıtladığını ifade etti.

Zaferin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık tutkusunun sembolü olduğuna dikkat çekti.

“26 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruz, milletimizin inancı sayesinde 30 Ağustos’ta şanlı bir zaferle taçlanmıştır. Bu zaferle birlikte Anadolu topraklarındaki esaret planları tarihin karanlığına gömülmüştür” dedi.

“Kendi kaderini kendi elleriyle yazmıştır"

yle kendi geleceğini belirlediğini vurguladı. Zaferin, bağımsızlık yolunda verilen mücadelenin en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, “Türk milleti bir kez daha kendi kaderini kendi elleriyle yazmıştır” ifadesini kullandı.

“Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak görevimizdir”

Vali Elban, mesajında gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın Cumhuriyet olduğunu söyledi. Kahraman ecdadın emanet ettiği vatanı korumanın ve bu mirası yaşatmanın her vatandaşın sorumluluğu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bugün bizlere düşen görev; bu cennet vatanı korumak, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak ve kutlu mücadeleyi gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır.”

“Bağımsızlık, ancak onun için mücadele edenlerin payesidir”

Mesajının sonunda bağımsızlık kavramına özel vurgu yapan Elban, şu ifadeleri kullandı: “Unutulmamalıdır ki, bağımsızlık ancak onu hak eden ve onun için mücadele etmeye devam eden milletlerin payesidir.”