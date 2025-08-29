Son Mühür / Atakan Başpehlivan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, Balkan ülkelerinden gelen dans gruplarının ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı Gündoğdu Meydanı'ndan, Kültürpark'a düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Korteje yoğun ilgi

Başta, Bosna Hersek'in, Arnavutluk'un, Kosova'nın, Yunanistan'ın ve Türkiye’nin Halk dansı ekiplerinin şarkılar ve yöresel danslar eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüş, vatandaşlar tarafından ilgiliyle karşılanırken, kortejin yoğun katılımla gerçekleşmesi dikkat çekti.

Cemil Tugay en ön sırada yerine aldı

Gündoğdu Meydanı’ndan başlayan kortejde en ön sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla birlikte vatandaşları selamladı. Yürüyüş güzergâhında sık sık halkla temas kuran Tugay, korteje eşlik eden Balkan ülkelerinin dans gruplarıyla da yakından ilgilendi.

Vatandaşlar Balkan ezgilerine alkışlarla eşlik etti

Renkli kıyafetleri ve geleneksel müzikleriyle İzmir sokaklarına coşku katan dansçılara zaman zaman alkışlarla tempo tutan Tugay, vatandaşların fotoğraf ve selam taleplerini de geri çevirmedi. Yoğun katılımın olduğu kortejde, vatandaşların Balkan ezgilerine alkışlarla eşlik etmesi dikkat çekti.