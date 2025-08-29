Dün sabaha karşı saat 03.45’te Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-311 ve Sahil Güvenlik botu KB-22, hareket halindeki botu durdurarak 4’ü çocuk toplam 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun’da ortak operasyon

Aynı gün saat 15.30 sıralarında Karaburun’un Doluca Deresi mevkiinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine yeni bir operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Karaburun İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasında kara üzerinde 21 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaçak geçişlere karşı mücadele sürüyor

Ege Denizi üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışların önüne geçmek için güvenlik güçlerinin operasyonlarının aralıksız sürdüğü vurgulandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, hem denizde hem de karada kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceğini belirtti.