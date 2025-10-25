23 Ekim sabahı Foça’da meydana gelen şiddetli yağış sonrası oluşan selde, Bülent Kaptanoğlu’nun aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapıldığı öğrenilmişti. Olaydan günler sonra yapılan arama çalışmalarında, Kaptanoğlu’nun cansız bedenine bu sabah ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, talihsiz adamı kaybolduğu noktadan yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta, eski Gediz Nehri yatağında buldu. Sudan çıkarılan cenaze, yapılan incelemelerin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi Nilgün Kaptanoğlu gözyaşlarına boğuldu

Bülent Kaptanoğlu’nun ölüm haberi, yalnızca ailesini değil tüm Foça halkını derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze, ikindi namazı öncesinde Yeni Foça Merkez Camii’ne getirildi.

Eşi Nilgün Kaptanoğlu, tabuta sarılarak eşine veda ederken duygusal anlar yaşandı. Kızları Deniz Candemir ve Derya Kaptanoğlu da babalarını gözyaşları içinde uğurladı.

Protokolden yoğun katılım

Cenaze törenine AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Arıkan, eski Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kaptanoğlu ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı diledi.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Bülent Kaptanoğlu, Yeni Foça Kabristanlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.