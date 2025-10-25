AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, İzmir İl Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Gençlik Buluşması” programında İzmirli gençlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu programda gençlerle samimi bir ortamda bir araya gelen İbiş, hükümetin gençlik politikaları, İzmir’e yönelik yatırımlar ve yerel yönetimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

İbiş konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe verdiği önemi vurgulayarak, “Gençler bizim en büyük gücümüz. Bu ülkenin hem bugünü hem de yarını sizlerin omuzlarında yükselecek.” dedi. Gençlere yönelik projelerin artarak süreceğini belirten İbiş, gençlik merkezleri, istihdam destekleri ve eğitim yatırımlarının önemine değindi.

İzmir’in yüksek genç nüfus potansiyeline rağmen yerel yönetimlerin bu potansiyeli değerlendiremediğini savunan İbiş, CHP’li belediyelere eleştiriler yöneltti. Kooperatif yolsuzluğu dosyasına da atıfta bulunan İbiş, “CHP yönetimi suça karışanlara değil, İzmirli gençlerin geleceğine sahip çıkmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, AK Parti İzmir Gençlik Kolları’nın çalışmalarını takdir eden İbiş, “İzmir’in her köşesinde milletin sesi olan genç kadrolarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.