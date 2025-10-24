Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği DEÜ Talks etkinliğinde gazeteci Hakan Çelik, “Küresel Gelişmeler ve Türkiye’nin Konumu” başlıklı söyleşide öğrencilerle buluştu. Çelik, Gazze’den medyanın dönüşümüne, dış politikadan gençlerin geleceğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akademi ve medya dünyası DEÜ’de buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), alanında uzman isimleri akademiyle buluşturmaya devam ediyor. DEÜ Talks etkinliğinde gazeteci, televizyon ve radyo programcısı Hakan Çelik, “Küresel Gelişmeler ve Türkiye’nin Konumu” başlıklı söyleşide öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü iletişimci, yazar ve şair Atakan Yavuz üstlendi. Programı; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, rektör yardımcıları, akademik yöneticiler ve öğrenciler ilgiyle takip etti.

Rektör Yılmaz: “Her fakültemiz başımızın tacı”

Etkinliğin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin Türkiye’nin köklü araştırma kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Dokuz Eylül Üniversitesi büyük bir araştırma üniversitesi. 60 binden fazla öğrencimiz, 18 fakültemiz, 10 enstitümüz, 7 yüksekokulumuz ve 1 konservatuvarımız var. Fakültelerimizin her biri bizim göz bebeğimiz, başımızın tacıdır. Üniversitemiz bir bütün olarak Türkiye’nin bilim gücünü temsil ediyor” dedi.

Çelik’ten DEÜ’ye ve Rektör Yılmaz’a övgü

Konuşmasına, Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ın kısa süre önce Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine kabul edilmesini kutlayarak başlayan Hakan Çelik, “Türkiye’nin saygın ve köklü üniversitelerinden birinde bulunmaktan onur duyuyorum. Rektör hocamızın başarısı sadece kendisi için değil, temsil ettiği üniversite açısından da büyük bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

“Ana akım medya hâlâ en güvenilir kaynak”

Medyanın dönüşümüne değinen Hakan Çelik, sosyal medyanın hızlı bilgi akışı sağladığını ancak güvenilirliğin hâlâ ana akım medyada olduğunu vurguladı. “Yapay zekâyla üretilen sahte içeriklerin arttığı bir dönemde, ana akım medya hesap verilebilirlik açısından hâlâ en güvenilir kaynak” dedi.

Gazze’deki dram ve Avrupa’nın tepkisi

Gazze’deki insanlık dramına da değinen Çelik, Avrupa ülkelerinin birçok İslam ülkesine kıyasla daha sert tepki gösterdiğini belirtti. “İspanya, Belçika ve İrlanda gibi ülkeler ciddi bir duruş sergiledi. Dünyanın gözü önünde binlerce insan yaşamını yitiriyor; ama hâlâ net bir sayı bile bilinmiyor” diye konuştu.

“Türkiye, çok boyutlu dış politika yürütüyor”

Çelik, Türkiye’nin uluslararası arenada yapıcı bir rol oynadığını söyleyerek, “Türkiye hem Avrupa hem de Orta Doğu ile güçlü ilişkiler yürütüyor. Çoğu zaman kolaylaştırıcı, bazen arabulucu ülke konumunda. Çok boyutlu dış politika anlayışı, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barıştaki önemini artırıyor” dedi.

“Gidin ama geri dönün; Türkiye sizin yeriniz”

Gençlerin yurt dışına gitme isteğiyle ilgili de konuşan Hakan Çelik, “Elbette gidin, görün, öğrenin ama Türkiye’yi terk etmek çözüm değil. Yeni bir ülkede hayat kurmak zor, aidiyetinizi kaybediyorsunuz. Kısa süreli deneyim kazanmak için gidin ama geleceğiniz Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

Etkinlik yoğun ilgi gördü

Söyleşi soru-cevap bölümüyle devam ederken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz program sonunda Hakan Çelik ve Atakan Yavuz’a teşekkür belgesi ile DEÜ amblemi ve İzmir Saat Kulesi figürlü saat takdim etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.