Son Mühür/ Seçil Ünlü- Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi encümen kararlarıyla onaylanan ancak Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın itirazı üzerine askıya çıkmadan iptal edilen parselasyon planlarının yeniden gündeme geldiği öğrenildi.

Söz konusu planlar, yaklaşık 215 hektarlık geniş bir alanı kapsıyor ve bölgenin büyük bölümünün yapılaşmaya açılmasını öngörüyor.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, iptal edilen alanların yeniden yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir dizi etkinlik ve eylem süreci başlattı.

Orman statüsündeki alanlar için revizyon istenmişti

Planlama yapılan arazinin yaklaşık 652 bin metrekarelik kısmının orman statüsünde olduğu ve bu nedenle planların revize edilerek ilgili bakanlık görüşlerinin alınmasının istendiği bildirildi.

Platform yetkilileri, bölgede kamuoyunda “İşçimenler arazisi” olarak bilinen alanın da planlama sınırları içinde yer aldığını vurguladı.

“Tarım alanları betona kurban ediliyor”

Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, Foça’da tarım arazileri, zeytinlikler, koylar ve sahil şeridinin uzun süredir yapılaşma baskısı altında olduğunu söyledi.

İklim krizi ve artan kuraklık tehlikesine dikkat çeken Sağlam, her geçen gün üretim alanlarının daraldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Foça’da tarım alanları göz göre göre betona kurban edilmek isteniyor. Tarım toprakları yalnızca Foça’nın değil, ülkenin geleceğidir.”

Lüks konut projelerine sert tepki

Bölgede daha önce SİT derecesi değiştirilerek gündeme gelen plan değişikliklerini hatırlatan Sağlam, geri çekilen parselasyon planlarının Foça Belediyesi tarafından yeniden gündeme alınmasının kaygı verici olduğunu ifade etti.

Sağlam, bazı alanlarda lüks villa projelerinin planlandığını ve bu projeler için bölgenin doğal yapısını bozacak yeni yolların gündeme getirildiğini dile getirerek, “Foça, ranta teslim edilmek isteniyor” dedi.

İmza kampanyası ve meydan çağrısı

Platform, İsmetpaşa Mahallesi ile Yenifoça Fatih Mahallesi arasındaki geniş bir alanı kapsayan planlara karşı pazaryerlerinde ve Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı.

Sağlam, yurttaşları sürece sahip çıkmaya çağırarak şu bilgileri paylaştı: “Tarım alanlarını betona, koyları ranta açtırmamak için halkımızla birlikte mücadele edeceğiz.

13 Ocak 2026 Salı günü saat 12.00’de Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda buluşarak tepkimizi hep birlikte ortaya koyacağız.”