Son Mühür / Yağmur Daştan- Konak Belediyesi ocak ayı ikinci olağan meclis birleşimi Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet yol çizgi makinesi satın alınmasına karar verildi. Toplantıda, ekonomi üzerinden merkezi hükümet ve yerel yönetimler tartışması yaşandı. CHP’li meclis üyelerinin memur ve emekli zammını hatırlatması üzerine AK Parti’den Konak Belediyesi’ne “Personel maaşı” çıkışı geldi.

“Personel maaşı ile ilgili çalışma yapsalar daha hayırlı”

Toplantıda, CHP’li Meclis üyesi Kazım Umdular, grup toplantısında partilerinin kamu emekçileri ve emekliler için 2026 yılına dair yaptıkları zam oranlarıyla ilgili yaptıkları görüşmelerden bahsetti. Bunun üzerine toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis üyesi İlhan Önen, “Acaba Konak Belediyesi’nin personelinin maaş almamasıyla ilgili bir çaba sarf ediyorlar mı?” ifadelerini kullandı. “Belediye personeli ve memurlarımızın gününde maaş almaması ile ilgili bir çalışma yapsalar bu daha hayırlı bir çalışma olmaz mı?” sözleriyle devam eden Önen, “Bir vakıfla çalışma yapılması gündeme geldi. Göreve geldiğinizden bu yana birçok vakıf ve kuruluşla protokoller yapıldı. Bununla alakalı bize bir sonraki mecliste göreve geldiğinizden bu yana protokol imzaladığınız kurum ve kuruluşların listesini isteyeceğiz. Konak’ta biz de 21 aydır geride kalan sürede çok olumsuz bir tablo yaşamaktayız” dedi.

“Konak’ın borcu 2.5 milyara çıktı”

Konak Belediyesi’nin birçok anlamda olumsuz bir tablo çizmekte olduğunun altını çizen Önen, “Göreve geldiğinizden bu yana personel maaşını gününde ödeyemezken yaklaşık 300 personel alımı gerçekleşmiş. 780 milyonluk borç, 1 Aralık’tan itibaren 2.5 milyara gelmekte. Burada SGK ve Maliye’ye bazı gayrimenkulleri verdik, ona rağmen borç 2.5 milyara ulaşmış durumda. 21 aylık süre zarfında Büyükşehir ile ilgili Meclis toplantılarında hiçbir yol alınamadı. Bizler toplantılarımızı gelin odasında yapıyoruz. Her ortamda meclis toplantısını gerçekleştiririz ama imkan varken neden bundan faydalanamıyoruz? Sürekli müdür değişimleri var. Geçen ayın ilk toplantısında ruhsat müdürlüğü ile alakalı fiyat revizesi komisyonlara gönderildi. Daha bununla alakalı görüşmeler bitmemişken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tarifesi ile alakalı değişikliği gündeme getiriyorsunuz. 2025 yılında da bu tablo vardı, göreve geldiğinizde değişiklik yaptınız yetmedi. Şimdi anlaşılıyor ki o da yetmiyor. Anlıyoruz, borç 2.5 milyara çıkmış haklı olarak borcu nasıl azaltacağınıza dair arayış içindesiniz, esnafa ve vatandaşa yüklenerek bunu çözmeyi düşünüyorsunuz. Konak’ın sorunlarını konuşalım, bunlarla alakalı istişare yapalım” ifadelerini kullandı.

“28 bin lira nere, 70 bin lira nere…”

AK Partili Meclis üyesi Önen’in açıklamalarına yanıt veren Başkan Mutlu, “Konak Belediyesi personeline ücret ödeme konusunda elindeki tüm kaynakları personele aktarıyor. Konak Belediyesi’nde en düşük ücret 60 bin artı 10 bin lira yemek kartı ila 70 bin lira. 28 bin lira nere, 70 bin lira nere. Açlık sınırında 28 bin liraya muhtaç olmamak için bu noktadayız. 18 bin 600 lira yüzünden kimse emekli olmuyor. Kampanya başlattık, ‘Lütfen yaşı gelen emekli olsun’ dedik kimse emekli olmuyor. Emekli olduğunda 20 ila 25 bin lira alıyorlar. Çalışırken hemen hemen 85 lira alıyorlar. 25 lira nere, 85 nere. Konak Belediyesi’nde evet ücret sorunu vardır ama bu çalışanlarımızı ezdirmemekten kaynaklı bütçe sorunumuzdur. Biz sosyal belediyeciliği sadece vatandaşımıza destek olma anlamında değil, çalışanlarımıza da destek olmak için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ben çok çalışıyorum, herkesin çalışmasını istiyorum”

“Protokol konusunda Konak’ın örnek olduğunu düşünüyorum” sözleriyle devam eden Başkan Mutlu, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) sayesinde çocuklarımıza ücretsiz kurslar veriyoruz. Küçücük bir konuyu kaçırdığında çocuklar matematikten kopabiliyor, biz ÇYDD sayesinde bunu yürütüyoruz. Şu anda Konak’ta ‘Şiddete Hayır’ dedik ve çalışmalara başladık. Bir sonraki toplantıda bu konuda liste sunarız. Kültür tarifemiz ilk kez geliyor. Bu salonu bin 600 gibi bir bedele kiralıyorsunuz. Çoğunu kamu yararına olan derneklere ücretsiz veriyoruz. Genelde ücretsiz vermekten yanayız ama elektrik, temizlik derken hiç değilse maliyetini karşılasın dedik. Ruhsat bedelleriyle de çalışma yaptık ama herkesin içine sinsin oy birliği ile geçsin dedik. Müdür değişikliği de… Biz çok çalışıyoruz, arkadaşlarımız çok çalışıyor. Bazen sağlık sorunları da olabiliyor. Bu uzun bir yarış. Ben çok çalışıyorum, herkesin de çok çalışmasını istiyorum. Çalışma konusunda takıntılıyım ‘-ama’ ile başlayan cümleleri kabul edemiyoruz. Ekibimiz, bütün çalışanlarımızla kocaman bir Konak ailesiyiz” dedi.

“Bu görüş sağlıklı değil”

CHP’li meclis üyesi Saygın İkiz de “Bütün oturumlarda Konak Belediyesi’nde yerel ve genel sorunları ayırılması konusunda görüş bildiriliyor. Bu görüş, sağlıklı değil. Ekonomi ve bütçe içinde değerlendirildiğinde merkezi ve kamu bu ülkeye hizmet eden iki organizasyon. Yapıyı kuran kurum da merkezi yönetimden oluşuyor. Onların kurduğu strateji üzerinden hareket alanı kuruluyor. CHP’nin yerel yönetimlerde Türkiye’nin birinci partisi. Merkezi hükümetin bütçeyi kısıtlayarak hareket etmesi gibi bir gerçekleri var. Bu konuştuğumuz yapı içinde açlık sınırı 30 bin liraya gelmiş. Açlık sınırı içindeki bütün bu organizasyonların kurulduğu memlekette 23 senedir iktidar olan hükümetin başarısından söz edilebilir mi?” sorusunu yöneltti.

“Hükümet bu olayın neresinde?”

Açıklamaların ardından söz alarak, “SGK borçlarının sebebi hükümet mi?” sorusunu ileten AK Partili Meclis üyesi İsmail Özen, “Kentsel dönüşümün sebebi hükümet mi? Yolun, çöpün sebebi hükümet mi? Hep hükümet, hükümet… Burada hükümetin dahili ne kadardır, sormak istiyorum. CHP’den belediyelerin alınmalarıyla alakalı şikayet edenler, itirafçı olanlar, yurtdışına kaçanlar CHP’liler. Hükümet burada ne yapmış? Yolsuzluğu yapan, hırsızlığı yapan belediyeler belli, şikayet edenler de belli ama nedense suçlu hükümet. Hükümet bu olayların neresinde?” ifadelerini kullandı.

“Bunların müsebbibi evet, hükümet”

Özen’in eleştirilerine yanıt veren CHP’li Umdular ise “İsmail Bey net bir soru sordu, ben de cevap vereyim. Bunların müsebbibi evet, hükümet. Daha önce de anlattım. Kentsel dönüşüm ile ilgili defalarca anlattım, bir kez daha anlatayım. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum, maliyetlerin ne odluğunu biliyorum. Tüm dünyada gayri sayfi hasıla geliriniz 20 bin doların altındaysa o ülkede konut ve kentsel dönüşüm yapamazsınız. 25 bin doların altında diye Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkan sözler var. Böyle olunca da insanların kredi kullanması ve konut alması söz konusu değil. Emekliler eskiden emekli olduğunda bir ev alabilecek potansiyele ulaşıyordu, şimdi kiralarını ödeyecek potansiyele ulaşamıyorlar. Türkiye’de ekonomiyi bu hale iktidar getirdiği için müsebbibi iktidar. Bu kararlar bir gece alınan kararlarla gerçekleşiyor. Tek adam rejimin sonuçlarıdır bunlar. Bunların müsebbibi hükümettir” ifadelerini kullandı.

İsmail Özen ise “Belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili beceriksizliğinden bahsediyorum… Kazım Bey şahısların konut alımlarından bahsediyor. Ben, belediyenin kentsel dönüşümünden bahsediyorum” dedi.

“Kriz yapı sektörü ve kentsel dönüşümü etkiliyor”

“O kadar çok apartman yıkıldı ve yerine yenisi yapılmıyor ki” yanıtı veren Başkan Mutlu, “Bugün birisi aradı, müteahhit ‘8 aydan önce giremem’ demiş. O sırada binaya hasarlı raporu çıkmış ve belediyeye ‘Elektriği ve suyu kesin’ diye bilgi gelmiş. Müteahhidin önünü 8 aydan sonra da görüp göremeyeceği belli değil. Elektriğimi suyumu kesme diyen apartman dolusu insan… Ülkedeki ekonomik kriz en başta yapı sektörünü ve kentsel dönüşümü etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“Ortalama 78 günde ruhsat veriyoruz”

AK Partili Özen’in “En büyük sebeplerinden biri de belediyelerin ruhsat konusunu uzatmalarından kaynaklı. Konak, Karabağlar, Gaziemir’e başvuru yaptıklarında 5 ila 6 aydan önce ruhsat alamıyorlar” çıkışına ise Başkan Mutlu, “Bu şehir efsanesi olduğu için ben arkadaşlarımdan rapor aldım. Ortalama 78 gün. Evrak eksiktir, tamamlayamamıştır… Müteahhit size her şeyi vermiş, bekliyor diyorlar ama bazen verilmemiş oluyor. Bazen biz de gecikmiş oluyoruz. 2024’te aynı oranda değiliz ama 2025’te arkadaşlarımız bu oranı 78 güne çektiler” diye konuştu.

“Bari personel maaşlarını gününde ödeyin”

“Bugün 6 buçuk milyar bütçenizle Konak’a neler yapıyorsunuz?” sorusunu soran AK Partili İlhan Önen, “Bütçenizin yüzde 75’i personel giderine gidiyor, bari maaşları gününde ödeyin. Personel belediyeden alakalı düzenli maaş alamıyor. Gelin bununla alakalı istişare yapalım, kafa patlatalım. Geçen mecliste sizin meclis üyeleriniz başkanlığa önerge verdiler taziye yeri alınması ile alakalı. Diğer meclis üyesi arkadaşımız “Basmane’ye doğalgaz gelecek mi?” diye sordu. Hala açık alanlarda, sokak aralarında pazarlar kuruluyor. Yeterli otopark, çocuklar için oyun alanı yok. Buna benzer kentsel dönüşümden bahsedildi. Buyurun, bu konularla alakalı 30 yıldır CHP’nin yönettiği Konak’taki dağ yığınına dönen sorunlarla alakalı konuşalım” ifadelerini kullandı.

CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldız, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı borçlardan Konak Belediyesi mi sorumlu? Türkiye’nin dış borcunu da Türk halkı ödüyor, bunun sorumlusu biz miyiz? Türkiye dar boğazda, bu da hepimizi etkiliyor” dedi.

AK Partili Erol’dan CHP’li meclis üyelerine: Siz ona muhalefet olsanız da…

Son olarak AK Partili meclis üyesi Emrah Erol söz alarak, tartışmalar sonrası dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. “Kendi meclis üyelerim gibi düşünmüyorum. CHP’li meclis üyelerinin genel siyaset yapmasından memnunum” diyen AK Partili Erol, “TBMM’de milletvekilleri yeterince kendilerini temsil etmiyorlar. Yapamadıklarına nereden varıyorum… Büyükşehir’e gidiyoruz genel siyaset, ilçeye geliyoruz genel siyaset. İzmir ve ilçelerle alakalı konuşacak sözleri yok. Bir yağmur yağdı, olan biteni gördük ama sorumlusu biz olduk. Olsun, biz olalım. Büyükşehir’de bir gün grup başkan vekilimiz ‘Bu kadar şikayet ediyorsunuz, siz inin aşağıya koltuğu bize teslim edin bakın nasıl yönetiyoruz’ dedi. Ben öyle demiyorum, belediye başkanının orada oturmasından çok memnunum kendisini o koltuğa sizi yakıştırıyorum” dedi. Sonrasında CHP’li meclis üyelerine dönen Erol, ekledi: “Siz ne kadar ona muhalefet olsanız da…”

“Topu taca atmayalım…”

“Grup Başkan Vekilinizi hayretle dinledik, ‘Emekliler üzerinde çalışma yapıyorduk’ dedi. Siz ne istiyorsanız iki katını istiyoruz; emeklilerimiz daha yüksek alsın. Maaşlar, işveren ve iş sendikaları arasındaki hakem heyetinin belirlediği en az ücrettir” hatırlatması yapan Erol, “CHP sıralarında olup da asgari ücretle çalıştıran birçok tanıdığım var. Bu ekonomik dar boğazda biraz daha kendinden feragat et, sen az kazan. Belediye işçilerimiz çok daha fazla ücreti hak ediyorlar ama belediyelerin düştüğü dar boğazın nedenini söyleyeyim. Siz de bunu kabul ediyorsunuz ama bazen topu taca atmak kolay geliyor, ‘Hükümet’ diyorsunuz. Asıl mesele şu: Konak ve Karabağlar birbirinden ayrılalı çok olmadı. Beraberken yaklaşık personel sayımız bin 600 ila bin 700’lerdeydi. 550 bini bulan nüfusu yönetiyorlardı. Nüfusumuz 700 ila 800 bantlarında ama 5 bin personelimiz oldu. 5 bin personeli ben almadım buraya, 30 yıldır Konak’ı CHP’li başkanlar yönetiyor. Cemil Bey sürekli söylüyor, burayı bir işçi ortamına çevirmişler. Konak’ın tüm işlerini de bin 200 civarında işçi ile yönetiriz. Bir gün maaşları, SGK’ları gecikmez. Büyükşehir’de de böyle. Bu kadar borcun içinde bir gün emeklilerin parası, ikramiyesi gecikmiyor. Konak Belediyesi’ni beraber yönetmek istediğimizi düşünüyorum, ne yapmamız gerekiyorsa yapalım ama bana verdiğiniz mühür neticesinde yapabilirim. Benim bakanlığa söz söyleme hakkım yok, bana yerel yönetimlerde söz söyleme yetkisi verildi. Neler yapabileceğimizi konuşalım ama topu taca atmayalım” çağrısı yaptı.

Kentsel dönüşüm sunumu yapıldı

Konak’ta Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelmesi sonrası yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Konuyla ilgili Konak Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Gözde Coşkun Etçi, sunum yaptı. Etçi, Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler’de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuyla ilgili söz alan MHP’li Meclis üyesi Ali Peynirci, “Çalışma yapan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Sizlerin vatandaşı bu konuda bilgilendirmeniz lazım. Sonra yanlış bilgilerden dolayı itirazlar oluyor. Doğru bilgilendirme olmadığında başka bilgiler devreye giriyor. Çalışmalarınız bittikten sonra bilgilendirin” ifadelerini kullandı.

Sunum sonrası Başkan Mutlu, “En çok istediğimiz bir temel atmada buluşmak. Heyecanlıyız, en kısa sürede başlamak istiyoruz” diye konuştu.