İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, bandrolsüz tütün ürünleri ile birlikte silah mühimmatı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli depo takibe alındı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan kaçak ürün ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, bazı şahısların bandrolsüz ürünleri saklamak ve piyasaya sürmek amacıyla kullandığı bir depo tespit edildi.

Depoda adeta cephanelik çıktı

Savcılık izninin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları aramalarda çok sayıda kaçak ve yasadışı ürüne ulaştı. Yapılan incelemelerde yarım milyona yakın doldurulmuş makaron, binlerce paket bandrolsüz sigara, fişekler ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

2 kişi gözaltında

Operasyon kapsamında depo ile bağlantısı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve silah mevzuatına aykırı davranmak suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilecekler

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.