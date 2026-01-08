Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu tahminine göre, yurt genelinde sıcaklıklar hızlı bir şekilde düşecek. Bugünden itibaren kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı etkili olmaya başlarken, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 63 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı ve sıcaklıkların kısa süre içinde mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. AKOM tarih verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM’un tahminlerine göre, pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi günü ise şiddetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının salı günü şehirde aralıklarla sürmesi öngörülüyor. AKOM’un bugün yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Fırtınanın (50–85 km/s) öğle saatlerine kadar güneyli, öğle saatlerinden sonra kuzeyli (Karayel) yönlerden etkili olmaya devam etmesi, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken, gün içerisinde 17°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların akşam saatlerine doğru 8–10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.” Yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olacağını belirtti.