Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir İktisat Kongre Salonu’nda yapılan İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Olağan Genel Kurulu, seçim öncesinde yaşanan tartışmalar ve gergin anlarla kent gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Genel kurulda ortaya çıkan polemikler ve karşılıklı açıklamalar, toplantının ardından da İzmir kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Eşki seçimlerden eli boş döndü

Seçim süreci boyunca, CHP’li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin kamu gücü üzerinden oda seçimlerine etki etmeye çalıştığı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılırken, sandıktan çıkan sonuçlar bu girişimlerin karşılık bulmadığını gösterdi. Eşki’ye yakınlığıyla bilinen ve mavi liste ile yarışa giren Erkan Akın, delegelerin tercihi karşısında açık ara farkla seçimi kaybetti.

Seçim sonuçları, esnaf odalarında belirleyici unsurun siyasi yönlendirmeler değil, doğrudan delege iradesi olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Yalçın Ata’nın liderliğinin oda tabanında güçlü karşılık bulduğu değerlendirmeleri İzmir kamuoyunda geniş yankı buldu.

Yalçın Ata: Benim derdim esnaftır

Olağan genel kurulun ardından kürsüden konuşan Ata, Başkan Eşki’nin belediye gücü üzerinden esnafların tercihlerinin değiştirmeye çalıştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Benim derdim esnaftır. Esnaf kardeşlerimin derdiyle dertlendik.

Bornova Belediye Başkanı öğlen zabıtaları, Kemeraltı’na geliyor esnafı seçimlere çağırıyor yani beş tane ilçenin sonucu budur. Deveden büyük fil vardır. İstekleri kadar uğraşsınlar hiçbir şey yapamazlar. Bizi ruhsatla tehdit ettiler. Tehditle bir yere varamazlar. Biz buradayız, bu teşkilat bizi en büyük yere getirdi."

Gelecek oda seçimlerde neler olacak?

İzmir’de esnaf odaları seçim sürecinin ilk adımı olarak görülen Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Olağan Genel Kurulu’nun ardından, gözler kentte yapılacak diğer oda seçimlerine çevrildi. Esnaf çevrelerinde konuşulanlara göre, sürecin açılışını yapan bu seçimden çıkan sonuç, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleşecek genel kurullar açısından da belirleyici bir tablo ortaya koydu.

Yalçın Ata yoluna güçlenerek devam ediyor

Edinilen bilgilere göre, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın önümüzdeki günlerde destek vereceği listelerin, yaklaşan oda seçimlerinde de avantajlı konumda olduğu ifade edilirken, Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası’ndaki sonuçların ardından Ata’nın esnaf camiası içindeki etkisinin ve siyasi ağırlığının daha da arttığı, öğrenildi.