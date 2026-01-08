Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdaki gündem maddelerinden biri en düşük emekli maaşıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ülke TV’de gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emekli gözünü kulağını zam oranına çevirmiş durumdayken, Bakan Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip edildi.

"Nihai karar Meclisindir!"

Emekli maaşlarının artışı hakkındaki nihai kararı vermeden önce Bakanlık bünyesinde etki analizi ve değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, hesaplamalar yapıldığının altını çizdi. Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda ortak bir neticeye ulaşıldığından bahseden Bakan Işıkhan, "Ancak burada nihai karar Meclisimizindir. Bunun altını özellikle çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı artış oranına çevrilmişken, çıkacak nihai karar ise yakından takip ediliyor.