Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Danışma Meclisi toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile olan diyalogundan İZSU’nun körfez temizliği ihalelerine, kentsel dönüşüm mağduriyetlerine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hizmet söz konusu olduğunda partizanlık yok, israf konusunda taviz yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştirmesine rağmen, merkezi hükümet ile ilgili talepleri için randevu almasının çelişki yaratıp yaratmadığı sorusuna Bilal Saygılı, partilerinin ideal ve prensipleri doğrultusunda İzmir’e hizmette partizanlıktan uzak davrandıklarını belirtti.

Saygılı, “İzmir halkına hizmet söz konusu olduğunda Sayın Cemil Tugay’ın gösterdiği diyalog yaklaşımına bizim de aynı şekilde olumlu yaklaşmamız son derece doğaldır. Ancak İzmir Halkına hizmet için gösterdiğimiz mutedil yaklaşım, İzmir Halkının kaynaklarının kötü kullanılması, yatırımların yanlış yönlendirilmesi ve Belediye kaynaklarının israf edilmesi konularında uyarılarda bulunmayacağımız anlamına gelmemektedir. Çünkü Beytülmal yani İzmir Halkının parası kırmızı çizgimizdir.” dedi.

İZSU Körfez temizliği ihalelerinde yaklaşık 1 Milyar liralık kamu zararı iddiası

Başkan Saygılı’nın bir televizyon programında dile getirdiği İZSU’nun körfez temizliği çalışmaları harcamalarının 1 milyar lira daha ucuza yapılabileceği yönündeki açıklamaları gündem oldu. Saygılı, bu konunun özünün, İzmir halkına pahalı su satılarak elde edilen paranın israfının önüne geçilmesi olduğunu vurguladı.

Detayları açıklayan Saygılı, iki farklı ihale (21-B Pazarlık Usulü ve 19. Madde Açık İhale) arasındaki birim fiyat farklarına dikkat çekti.

İhale Türü İhale Tutarı (TL) Bakanlık Tutarı (TL) Fazla Ödeme (TL) Doğrudan Alım (2024) 366.100.000 333.200.000 32.900.000 Açık İhale (2025) 2.147.940.000 1.224.000.000 923.940.000 TOPLAM 2.514.040.000 1.557.200.000 956.840.000

Saygılı, ihaleleri alan şirketlerin gemileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kiraladığını belirterek, İZSU’nun daha önceki yıllarda olduğu gibi neden Bakanlıktan doğrudan gemi tedarik etme seçeneğini kullanmadığını sorguladı.

Başkan Saygılı, özellikle 11.04.2025 tarihinde yapılan açık ihalede, rekabeti engelleyen “Dip Tarama Belgesi” zorunluluğu konulması nedeniyle sadece tek bir teklifin geçerli sayıldığını ifade etti. Geçerli sayılmayan ikinci teklifin geçerli tekliften 848 milyon lira daha düşük olduğunu vurgulayarak, bunun ciddi bir kamu zararı anlamına geldiğini dile getirdi.

Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı "İzmirlinin 1 milyar lirasının buhar olmasına kim ya da kimler neden olmuştur" sorusuna cevap vermeye, iç denetim mekanizmasını çalıştırmaya ve sorumluları görevden almaya davet etti.

Körfez temizliği ve arıtma tesisi sorunları

Körfez temizliği konusunda Bakanlığın hiçbir şey yapmadığı eleştirilerine cevap veren Saygılı, bunun doğru olmadığını ve öncelikle kirlenmenin önlenmesi gerektiğini belirtti. Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. Fazından alınan numune sonucunda tesisin Yönetmelikte belirtilen sınır değerleri sağlamaması nedeniyle 13 Ağustos 2025'te ceza kesildiğini açıkladı.

Saygılı, İZSU'nun 2560 sayılı kanun gereği körfez dip taraması ile ilgili bir görevi olmadığını hatırlatarak, İZSU’nun bu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi adına yürütmesi için yasal dayanağı olan bir Meclis kararı olup olmadığı sorusunun cevabının halen verilmediğini ifade etti.

Başkan Saygılı, son 25 yılda CHP yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim yapısını, kötü planlamalarını ve koordinasyon eksikliğini eleştirerek, İZSU’daki kaynak israflarına, 6 yıldır temel aşamasında bekleyen hizmet binası yapımına, tamamlanamayan kredilere ve gereksiz araç kiralamalarına dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm mağduriyeti ve yargı süreçleri

Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatiflerle yapmaya çalıştığı kentsel dönüşümde mağdur olan 4 binden fazla vatandaşın durumu ve süren yargılamaların siyasi olduğu iddiaları hakkında konuşan Saygılı, konunun tamamen siyaset dışı olduğunu belirtti.

"Mağdurların pek çoğu CHP seçmeni, mağdur eden CHP’li Belediye, savcılığa şikayet eden mağdur CHP’liler; şimdi siyaset bunun neresinde, istenilen yargının gözünü kapatması mı?" diye soran Saygılı, CHP’li siyasetçilerin sadece kendi lehine olan kararlarda yargıya güvendiğini, aleyhine karar çıkınca "Yargı siyasallaştı" dediğini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm sorununa çözüm önerisi

Kentsel dönüşümde mağduriyeti önlemek için inşaatların Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlanmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Saygılı, kendisinin başkan olması durumunda sorunu nasıl çözeceğine dair de bir öneride bulundu.

Saygılı, "Ben mümkünse bu bölgelerde küçük bir imar artışına giderdim, ortaya çıkan fazla konutları yeni bir sözleşme ile kooperatiflere kullandırır ve ortaya çıkacak geliri mevcut üyelerin maliyetlerini azaltmak için kullanırdım" dedi. En önemlisi, bu yöntemle kentsel dönüşüm yapılmayacağı için bu sorunların en baştan oluşmayacağını sözlerine ekledi.