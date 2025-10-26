Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir tekel büfesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A. ve A.Ş. olduğunu belirledi.

Operasyonda polise silah doğrulttu

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi yakaladı. Operasyon sırasında S.A’nın polis ekiplerine silah doğrulttuğu, ancak ekiplerin ani müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Şüphelinin kullandığı tabancanın yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edildi.

1 tutuklama, 1 serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli A.Ş. ise adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.