Son Mühür/ Merve Turan - Foça’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, törenler ve üç gün sürecek etkinliklerle kutlanıyor. İlçede kutlamalar, mahallelerde düzenlenecek konserlerle devam edecek.

11 Eylül 2025 Perşembe sabahı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfi Canbay, daire ve şube müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Nihat Dirim Meydanı’nda renkli program

Tören sonrası Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda öğrencilerin şiir dinletileri, halk oyunları ekipleri ve dans gruplarının gösterileri gerçekleştirildi.

Başkan Fıçı: “Foça özgürlüğün simgesidir”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı konuşmasında, ilçenin binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan, denizciliğin ve özgürlüğün simgesi kadim bir kent olduğunu vurguladı.

Fıçı, “103 yıl önce esareti kabul etmeyip ayağa kalktık, omuz omuza bağımsızlığımıza sahip çıktık. Atatürk’ün önderliğinde dünyaya ‘Türk milleti bağımsız yaşar’ dedik. Bugün bize düşen, atalarımızın canları pahasına emanet ettiği bu topraklarda barışı, kardeşliği ve birliği büyütmektir” dedi.

Etkinlikler konserlerle sürecek

Kutlama programı bu akşam fener alayı ve İtfaiye Meydanı’ndaki Ceylan Ertem konseriyle devam edecek. 12 Eylül Cuma günü Yenifoça’da Faruk Demir, 13 Eylül Cumartesi günü ise Bağarası’nda Erkan Demir sahne alacak.