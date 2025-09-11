Son Mühür/ Emine Kulak - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) il ve ilçe kongreleri yaklaşırken, gözler Çiğli’ye çevrildi. Mahalle delege seçimlerinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın desteklediği mavi liste çoğunluğu sağlamıştı. Bu tablo, ilçe kongresi öncesinde dengeleri değiştirdi.

Parti kulislerine göre mavi listeden birden fazla isim adaylık için nabız yoklamaya başlamış durumda. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar’ın yanı sıra, eski Gençlik Kolları Başkanı Baransal Güler, Meltem, Erdal Taner ve eski meclis üyesi Güven Dursun’un isimleri öne çıkanlar arasında. Ancak edinilen bilgilere göre Akar’ın adaylığı kesinleşti ve önümüzdeki günlerde resmi olarak sahaya ineceği öğrenildi.

YILDIZ’IN TERCİHİ KİM?

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın, ilçe başkan adayı olarak Erkan Akar’ı işaret edeceği iddiası ise parti içinde yeni bir gerilime yol açtı. Kulislerde, Yıldız’ın da bu nedenle Akar’ı tercih ettiği konuşuluyor.

YILDIZ – ARSLAN HATTINDA SOĞUK RÜZGAR

Diğer yandan Çiğli Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan ile Başkan Yıldız arasındaki mesafeli tavır da dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Yıldız’ın, Akar konusunda kesin bir tavır aldığı iddia edilirken,Arslan’ın ise gelişmeleri mesafeli bir şekilde izlediği belirtiliyor.

Çiğli’deki kongre sürecinde Akar’ın resmi adaylığını ilan etmesiyle birlikte kulislerdeki gerilimin daha da artması bekleniyor.