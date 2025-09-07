Kadınlar; “Gazze’de Soykırıma Son”, “Kadınlar Barış İstiyor”, “Sessiz Kalmak Suça Ortak Olmaktır”, “Çocuklar Açlıktan Ölüyor” ve “Gazze’ye Ambargoyu Kaldırın” yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. Eylem, Filistin ezgileri eşliğinde atılan sloganlar ve alkışlarla tamamlandı.

“Ambargo insanlık suçudur”

Foça Barış Kadınları adına konuşan Canan Gedik, İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü saldırıların insanlık değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Gedik, “Çocuklar, kadınlar başta olmak üzere bütün bir halk bu saldırılardan etkileniyor. Üstelik yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaçların ulaşmasını engelleyen ağır bir ambargo altındalar. Bu durum, yaşam hakkının doğrudan ihlalidir” dedi.

“Her alanda ambargo uygulansın”

Gedik, yalnızca saldırıların değil, İsrail’e yönelik uluslararası ilişkilerde de yaptırımların artırılması gerektiğini belirtti. “İsrail’e her alanda ambargo uygulanmasını istiyoruz. İnsanlık adına en temel hak olan yaşam hakkının korunabilmesi için su, gıda ve ilaç yardımlarının Gazze’ye ulaşması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.