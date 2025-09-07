Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına girerken ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kapsamlı destek programını sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye, dar gelirli ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi hedefleyerek kırtasiye ve kışlık kıyafet desteği sağlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için kapsamlı destek

Yaşanan ekonomik zorlukların farkında olan Bayraklı Belediyesi, eğitime yapılan yatırımların bir toplumun geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyor. Bu doğrultuda başlatılan proje kapsamında, başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına defter, kalem, silgi, boya kalemleri, kalemlik, okul çantası ve beslenme çantası gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanıyor. Ayrıca, kış aylarında öğrencilerin okula rahatça gidip gelebilmeleri için bot ve mont gibi kışlık giyim eşyaları da hediye ediliyor.

Başvurular ve dağıtım merkezleri

Kırtasiye ve kıyafet desteğinden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını mahallelerindeki semt evleri, kültür merkezleri veya Osmangazi Hizmet Binası'na yapabiliyor. Başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından, hazırlanan yardım paketleri yine aynı merkezler aracılığıyla öğrencilere teslim ediliyor. Bu sayede, yardımın doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor. Daha fazla bilgi almak isteyen aileler, 477 20 00 numaralı telefonun 3035 numaralı dahilisinden ilgili birime ulaşabilir.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın geleceği bizim en büyük önceliğimiz. Onların eşit şartlarda eğitim alması, parlak bir gelecek inşa etmemiz için hayati öneme sahip. Bu nedenle, imkânlarımız dahilinde eğitime olan desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her çocuğumuzun yüzünde bir gülümseme görmek, en büyük kazancımızdır" diyerek projenin önemine vurgu yaptı.