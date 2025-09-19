Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “kooperatif” soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edilmesinin ardından yargılama süreci resmen başladı.

65 Sanık Yargılanıyor

Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanık, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkıyor. İlk duruşma, Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi duruşma salonunda başladı.

Neptün Soyer’den Açıklama

Duruşma öncesi basın mensuplarına konuşan eski başkan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, sürece dair umutlu mesajlar verdi. Soyer, “Hukukun işleyeceğine inanıyoruz. İnancımız hep devam etti. Kızım da babasını savunacak. Dolayısıyla adalet, inanıyoruz buna. Suç unsuru hiçbir şeyin olmadığı bir dönem geçirdik. 80 günde devralem yaptık” dedi.

“Tutukluluk Devam Ederse Ne Yapacağımı Bilmiyorum”

Neptün Soyer, davanın sonucuna dair ise belirsizlik yaşadığını vurguladı. “Dava sonucunda tutukluluk hali devam ederse ben de ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.