Son Mühür- Ege Bölgesi’nin 401 kilometre uzunluğuyla en büyük ikinci nehri olan Gediz, yıllardır süren sanayi atıkları ve kuraklık nedeniyle ölümcül bir kirlilikle karşı karşıya. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, kamuoyunun dikkatini bu çevre felaketine çekmek amacıyla “Gediz Ölüyor, Dur Diyelim!” kampanyasını başlattı.

Foça’ya bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Yörük Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZDENİZ yetkilileri, mahalle muhtarları, üretici birlikleri ve kooperatif temsilcileri katıldı.

Sanayi atıkları çiftçiliği bitiriyor

Toplantıda söz alan muhtarlar, nehirdeki sanayi atıklarının çiftçiliği bitirme noktasına getirdiğini vurguladı. Üretici birlikleri ise Gediz’den yapılan sulamanın “kimyasal içerikli ve zehirli” olduğunu dile getirerek tarımsal üretimin büyük risk altında olduğunu belirtti.

“Kirlilik sadece körfezle sınırlı değil”

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıyı-Deniz Mühendisi Işıkhan Güler, Gediz’deki kirliliğin İzmir Körfezi’nde yaşanan sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Güler, “Geçtiğimiz yıl yaşanan toplu balık ölümleri ve ağır koku çalışmalarımızı hızlandırdı. Gediz’deki kirlilik yaşamsal önem taşıyor. Bu kampanyaya destek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Asıl mağdurlarla yola çıktık”

Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, bu kez farklı bir yöntem izleyeceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:



“Gediz’in kirliliği 17 bin 600 kilometrekarelik bir alanı etkiliyor. Bu sorun sadece Foça’nın değil, tüm havzanın meselesi. Daha önce birçok bilimsel rapor ve çalıştay yapıldı ama pratikte sonuç alınamadı. Biz bu kampanyada üretici köylüleri, kooperatifleri, mahalle muhtarlarını merkeze alarak ilerliyoruz. Hedefimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimleri harekete geçirmek.”

Kampanya Menemen ve Foça’dan başladı

“Gediz Ölüyor, Dur Diyelim!” kampanyasının ilk adımları Menemen ve Foça’da atıldı. Ancak platform temsilcileri, kampanyanın kısa sürede tüm Gediz Havzası boyunca genişletileceğini vurguladı.