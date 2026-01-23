Foça’da dün gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, bölgede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı olayda, araçlar adeta demir yığınına dönerken, 2’si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Foça girişinde feci çarpışma: 6 yaralı

İzmir’in turistik ilçesi Foça, gece yarısı sarsıcı bir trafik kazasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.15 sularında ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Foça istikametine seyir halinde olan Betül Eyüboğlu Şimşek (36) idaresindeki 35 CUP 884 plakalı binek araç ile Bağarası yönünden gelen Murat Özcan (20) kontrolündeki 35 AR 758 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hurdaya dönen 35 AR 758 plakalı aracın içerisinde sıkışan sürücü Murat Özcan’ı kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan genç sürücünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere nakledildi. Ağır yaralı olan sürücü Murat Özcan ile aynı araçta bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Aliağa ve Foça Devlet Hastanelerine götürüldü. Diğer otomobilin sürücüsü olan ve durumu ciddiyetini koruyan Betül Eyüboğlu Şimşek ise acil müdahale için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alan polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kullanılamaz hale gelen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, emniyet güçleri kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.