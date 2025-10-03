Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda sezonun ilk haftasında İzmir derbisi voleybol tutkunlarını ekran başına toplayacak.
Karşıyaka, yarın Altınordu’ya konuk olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve TVF Voleybol TV’den canlı yayınlanacak.
Karşıyaka’nın hedefi Sultanlar Ligi
Geçen sezon Play-Off’ta final grubuna kalıp Sultanlar Ligi’ne kıl payı kaçıran Karşıyaka, bu yıl aynı hayal kırıklığını yaşamak istemiyor.
Sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, sezon öncesinde teknik direktörlük görevine takımın eski antrenörü Reşat Yazıcıoğulları’nı getirmişti.
Altınordu yenilenen kadrosuyla sahada
Geçen yıl 2’nci Lig’de final grubunu ikinci sırada tamamlayarak 1’inci Lig’e yükselen Altınordu, yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Kadrosunu yenileyen kırmızı-lacivertliler, derbi galibiyetiyle lige zaferle başlamanın planlarını yapıyor.
Yönetimde dikkat çeken isim
Altınordu’da voleybol yapılanmasında önemli bir gelişme yaşanmıştı. Kulüpte CEO’luk görevine, uzun yıllar Karşıyaka’nın basketbol takımında genel menajerlik yapan Selim Çınar getirildi. Çınar’ın voleybola yeni bir vizyon katması bekleniyor.