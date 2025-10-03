Son Mühür/ Osman Günden - EÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon’un yürütücüsü olduğu Japon denizhıyarı projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001 programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje, Marmara ve Ege kıyılarında ilk kez türün genetik yapısı, üreme biyolojisi ve yetiştiriciliğini inceleyecek.

Marmara ve Ege kıyılarında ilk inceleme

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon’un yürütücüsü olduğu “Japon Denizhıyarı’nın Türkiye’nin Marmara ve Ege Denizi’nde Moleküler Tanımlanması, Üreme Biyolojisi ve Larval Dönem Yetiştiriciliği İncelemeleri” başlıklı proje, TÜBİTAK-ARDEB 1001 programından destek aldı. 2023 ve 2024 yıllarında Marmara ve Ege kıyılarında varlığı tespit edilen tür, Türkiye’de ilk kez bilimsel açıdan incelenecek.

Rektör Budak: “Alanında öncü bir proje”

Proje yürütücüsü Tolon’u tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmanın alanında bir ilk olacağını belirterek, “Ülkemiz ekonomisi için stratejik önemi bulunan bir alanda yenilikçi bir araştırma yürütülüyor. Bilim ekibimizi kutluyorum” dedi.

Dünyanın en değerli denizhıyarı

Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon, Japon denizhıyarının (Apostichopus japonicus) dünya denizhıyarı ticaretinde en çok tercih edilen tür olduğunu vurguladı. Yıllık üretimi 262 bin 500 tona ulaşan türün, yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ekonomik değere sahip olduğunu ifade eden Tolon, Türkiye’de yürütülecek projenin hem ekonomik hem de ekolojik faydaları gözeterek gerçekleştirileceğini söyledi.

Yerel türlere destek, yeni tür kazandırma

Tolon, “Ülkemiz sularında istilacı özellik göstermeyen bu türün popülasyonları, genetik özellikleri ve üreme biyolojisi halen bilinmiyor. Proje ile hem yetiştiricilik sektörüne potansiyel yeni bir tür kazandırılacak hem de yerel türlerin korunmasına katkı sağlanacak” dedi.

Güçlü araştırma ekibi

Proje, EÜ Su Ürünleri Fakültesi’nin gelişmiş laboratuvar altyapısında yürütülecek. Prof. Dr. Adnan Tokaç, Prof. Dr. Şule Gürkan, Doç. Dr. Serhat Engin ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Özcan Gökçek araştırmacı olarak görev alırken, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Raziye Işık Kalpar danışman olarak katkı verecek. Çalışma ayrıca bir lisans ve bir lisansüstü öğrenciye burs desteği sağlayarak genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunacak.