Edinilen bilgilere göre, N.D. (63) yönetimindeki 35 Z 7257 plakalı otomobil, Sekiköy istikametinden Ödemiş yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.S. (38) idaresindeki 35 KA 5158 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi

Kazada yaralanan sürücüler için çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan sürücüler, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.