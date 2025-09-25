İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Eski Smyrna Höyüğü’nde süren arkeolojik kazılarda, 5 bin yıl öncesine ait seramik eserler ortaya çıkarıldı. Kazıların bilimsel danışmanlığını üstlenen Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Ümit Erdem, bulunan eserlerin M.Ö. 3 binli yıllara tarihlendiğini belirterek, “Buluntular hem deniz aşırı hem de Anadolu iç kesimleriyle yürütülen ticari ilişkileri ortaya koyuyor” dedi.

Kazı çalışmaları 1948’den beri devam ediyor

Eski Smyrna Höyüğü’ndeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülüyor. İlk kez 1948’de başlayan çalışmalarda, bu yıl gaga ağızlı testiler, omurgalı çanaklar ve çeşitli çömlekler gün yüzüne çıkarıldı. Buluntular, uzman ekipler tarafından restore edilmeye başlandı.

Prof. Dr. Erdem, höyüğün tarihsel önemine dikkat çekerek, “Bayraklı, İzmir’in en eski yerleşimlerinden biri. Tunç Çağı’ndan Demir Çağı’na kadar binlerce yıl boyunca kesintisiz yaşamın sürdüğü bir merkez” ifadelerini kullandı.

Seramikler kültürel ilişkilerin izlerini taşıyor

Prof. Dr. Erdem, kazılarda bulunan seramiklerin kültürel ve ticari ilişkiler hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtti. “Seramikler bize sadece günlük yaşamı değil, üretim teknolojisini, beslenme alışkanlıklarını ve bölgesel etkileşimleri de gösteriyor. Bayraklı’daki örneklerde hem yerel üretimler hem de Ege Adaları, Yunanistan, Troya ve Orta Anadolu ile bağlantılı gruplar var” dedi.

Erdem, İzmir’in konumunun tarih boyunca stratejik önem taşıdığına da değinerek, “Şehir, doğu-batı ve kuzey-güney yollarının kesiştiği bir noktada. Bu nedenle elde edilen buluntular, Bayraklı’nın erken Tunç Çağı’ndaki ticaret ağlarını ortaya koyuyor” diye konuştu.