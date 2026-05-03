Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de yaşayan binlerce esnafın kaderini ilgilendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 27. olağan genel kurulunda Başkan Yalçın Ata’nın listesinde kimlerin olacağı netleşti.
Ata’dan birlik mesajı
İzmir Kaya Termal Otel’de, kentin önemli siyasi partilerini buluşturan genel kurulda, şehirde faaliyet gösteren 128 odanın tamamının desteğini kazanan Yalçın Ata, “ı hedefe yürürsek İzmir esnafının aşamayacağı hiçbir engel yoktur.
Göreve geldiğimiz günden bu yana yol arkadaşlarımla yürüdüm, hiçbir odamızı yalnız bırakmadım. Birlik kelimesinin tabelada değil, yüreğimizde hissettik. Güçlü Birlik, Güçlü Oda dedik. İmkanları sınırlı odalara nefes olduk. Oda başkanlarını sahipsiz bırakmadık.” ifadelerini kullanarak, yeni dönemde birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:
Asil Üyeler:
- Necdet Heppekcan
- Cumhur Şencanbaz
- İhsan Esen
- Yıldırım Kaya
- Mesut Güleroğlu
- Şerif Güven
- Süleyman Beyen
- Mustafa Köksoy
- Ümit Ünalmiş
- Mehmet Kızıltaş
Yedek Üyeler
- Latif Ok
- Mustafa Düzyol
- Levent Bağcıvan
- Özcan Ala
- Hasan Fehmi Abacı
- Halit Özmen
- Zeki Koç
- Fırat Gül
- Ethem Hiçüşenmez
- Mustafa Güvenli
- Kemal Ateş
Denetim Kurulu
Asil Üyeler
- Metuş Gelve
- Erkan Özkan
- Olgun Aktaş
- Cüneyt Kökentürk
- Uğur Ağar
Yedek Üyeler
- Jale Büyükdemir
- Fatih Kök
- Çetin Akbıyık
- Ahmet Namık Kutlu
- Güven Pir
Disiplin Kurulu
Asil Üyeler
- Cezmi Çulhaoğlu
- Tayfun Çıracı
- Okan Kamak
- Polat Uzar
- Hüseyin Döner
Yedek Üyeler
- Nafiz Gündüz
- Melek Bilir
- Murat Oklu
- Kadir Sert
- İsmail Yıldız