Son Mühür/ Beste Temel - EGİAD Melekleri, 13 Ocak 2026 tarihinde İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen 2. Danışma Kurulu Toplantısı’nda bugüne kadar yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik öncelikler, komite yapıları ve uzun vadeli hedefler ele alındı.

10.yılına giren EGİAD Melekleri’nin yalnızca bir yatırım ağı olmanın ötesine geçerek bilgi, deneyim, iş birliği ve ortak akıl üreten bir yapıya dönüştüğü vurgulandı.

Geleceğe yatırım zirvesi öne çıktı

Toplantının ana gündem başlıkları arasında, 2 Nisan 2026 tarihinde düzenlenmesi planlanan Geleceğe Yatırım Zirvesi de yer aldı. Zirve, EGİAD Melekleri’nin 10 yıllık yolculuğunun önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirildi.

Danışma Kurulu üyelerinin katkılarıyla melek yatırımcılığın geleceği ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir gelişimine yönelik değerlendirmeler paylaşıldı.

“Stratejik ve kalıcı etki hedefleniyor”

EGİAD Melekleri Danışma Kurulu Başkanı Levent Kuşgöz, yaptığı değerlendirmede EGİAD Melekleri’nin geçen 10 yıl içinde güven temelli bir ekosistem aktörüne dönüştüğünü belirtti. Kuşgöz, oluşan kurumsal hafızanın ve ortak aklın, önümüzdeki dönemde daha stratejik, daha ölçülebilir ve daha kalıcı etki yaratacak adımlar için güçlü bir zemin sunduğunu ifade etti.

“Yalnızca sermaye değil, yapı ve bilgi belirleyici”

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz ise 10 yıllık deneyimin sürdürülebilir yatırım ekosistemlerinin yalnızca sermaye ile kurulmadığını gösterdiğini vurguladı. Yılmaz, 2026–2030 döneminde yatırımcı eğitimi, veri odaklı ekosistem analizleri ve yapısal dönüşüm başlıklarında daha aktif ve yönlendirici bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uzun vadeli değer hedefi

EGİAD Melekleri, 10. yılında geçmişten aldığı deneyimi geleceğe taşıyarak girişimcilik ve melek yatırımcılık ekosistemine uzun vadeli katkı sunmayı amaçladı.