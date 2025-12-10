Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü’nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesine yeni katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin örgütlenme süreçlerine verdiği değeri önemsediğini belirten Eşki, “Kapım her zaman size açık” diyerek gençlere destek mesajı verdi.

ÇYDD Bornova Şube Başkanı Aslı Tamtürk de gençlerin katılımının derneğe güç kattığını ifade ederek, Atatürk ilke ve devrimlerini birlikte geleceğe taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Eşki: “Cumhuriyeti ayakta tutmak için sizlere ihtiyacımız var”

Gençlere hitap eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, örgütlü toplumun önemine vurgu yaptı:

“Ben de örgütlenme süreçlerinden gelen biriyim. Cumhuriyeti ayakta tutmak için ADD ve ÇYDD gibi örgütlere ihtiyacımız var. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Daha özgür bir dünyanın inşası için görevlerimiz var ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Atatürk’ün devrimlerini geleceğe taşımak için buradayız. Belediyeden öte bir abin olarak da kapım size her zaman açık.”

Eşki, gençlerin karar alma süreçlerinde yer almasının hem kent hem de ülke için hayati önemde olduğunu söyledi.

Tamtürk: “Gençlerle birlikte daha güçlüyüz”

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

“Gençlik örgütlenmelerinde yer almış bir belediye başkanımızın bugün aramızda olması çok değerli. Bizim gibi demokratik kitle örgütlerinde gençlerin varlığı büyük bir güç. Atatürk’ün ilke ve devrimlerini sizlerle birlikte geleceğe taşımak için mücadele ediyoruz. Gençlerin sorunlarını biliyoruz ve sizlerden gelen geri bildirimler çalışmalarımıza yön veriyor.”

Tamtürk, öğrencilik yıllarında yaşadığı örgütlü deneyimin hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Aynı değerleri paylaşmanın yarattığı dostluklar yıllarca sürüyor. Hepiniz hoş geldiniz, yüzümüzü güldürdünüz” dedi.